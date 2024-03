A Sorrento concerto per la Domenica delle Palme

Domenica 24 marzo, alle ore 18.30 presso la Chiesa dei Servi di Maria, a Sorrento, è prevista un'anteprima della II edizione del progetto musicale "Soave sia il vento Così… se fan tutti", promosso dalla Fondazione Pietà de' Turchini, con il Comune di Sorrento e la Venerabile Congregazione dei Servi di Maria, in collaborazione con l'istituto superiore "Francesco Grandi". Il concerto in programma è il Requiem op. 48 per soli, coro, organo e orchestra di Gabriel Fauré, celebre musicista francese, organista e compositore di musica sacra. Interpreti musicali, per la parte canora, saranno il soprano Maria Ercolano, il baritono Antimo Dell'Omo e il Coro Estro Armonico diretto da Eleonora Laurito.

Per la parte strumentale, Piero Massa alla viola, Luca Signorini al violoncello, Marianna Meroni all'organo e con l'Orchestra del Real Collegio. La direzione è di Antonio Maione. Il progetto coniuga eccellenze della penisola sorrentina con quelle di altri territori, per arricchire l'offerta culturale e creare nuove opportunità. Ingresso libero.



