Un tentativo di evasione si è verificato nel pomeriggio nel carcere di Avellino: lo riferisce il sindacato autonomo Sappe. Un detenuto è riuscito a raggiungere l'ultimo cancello di sbarramento mentre l'agente in servizio era occupato a far defluire verso l'interno del carcere altri detenuti. Il tentativo è stato bloccato dallo stesso agente in servizio che nella colluttazione con il detenuto è stato colpito da pugni e schiaffi.



