Incontro su Rigenerazione evolutiva in natura e nell'opera umana

Si terrà domani, 20 marzo (ore 10), nella Basilica della Pietrasanta a Napoli, un incontro sul tema della Rigenerazione evolutiva nella natura e nell'opera dell'uomo, nell'ambito della IV Edizione di Olimpiadi e Acropoli dei Saperi, da un'idea di Laura Colantonio, dirigente scolastica del Liceo Sbordone, e di Raffaele Iovine, presidente del Polo Culturale Pietrasanta ets. L'incontro, introdotto da Colantonio e Iovine, con l'intervento della scrittrice e docente Marianna Guida, è finalizzato a mettere al centro dell'attenzione di studenti e studentesse il tema di Genere come sottolineano in una nota gli organizzatori dell'evento. Per questo motivo il dibattito sarà centrato "su una delle figure femminili più emblematiche del Novecento e sulla sua opera più importante: 'Una donna', romanzo di Sibilla Aleramo (pseudonimo di Marta Felicina Faccio, detta Rina), scritto nel 1901, valutato - si evidenzia - come il prototipo di tutte le autobiografie femminili italiane, che mise per la prima volta in Italia la consapevolezza della donna al centro della produzione narrativa".

Nella nota si ricorda: "L'adolescenza di Rina fu infelice; nel 1890 la madre, sofferente di depressione, tentò il suicidio gettandosi dal balcone di casa. La sua crisi si accentuò negli anni provocando tensioni inevitabili nei rapporti familiari. La donna poi morì in manicomio. Nel 1892, a soli quindici anni, Rina fu violentata da un impiegato della fabbrica dove lavorava il padre; in seguito alla violenza fu costretta a sposarlo.

Prigioniera in una convivenza oppressiva con un marito abusante, tentò il suicidio. Si risollevò solo attraverso l'impegno nelle battaglie per l'emancipazione femminile, le letture e gli articoli che iniziò a pubblicare a partire dal 1897".

Il tema si collega a quello dell'incontro tenutosi il 15 marzo scorso sugli Itinerari per l'affettività e a quello che si terrà il prossimo lunedì 25 marzo, alle 10.30, nella Biblioteca Marotta-Ajello del Liceo Classico e Scientifico Francesco Sbordone in cui sarà presentato il testo "La donna Tessitrice" di Teresa Civitella: "interpretazione della funzione della donna nella società a partire dal mito di Penelope, tessitrice per antonomasia, fino all'età contemporanea in cui ogni donna consapevolmente, ma non sempre, riveste ancora quel ruolo". Un incontro, conclude la nota, "che conferma l'interazione tra cultura e contemporaneità, il rapporto tra centro città (Basilica Pietrasanta) e aree più distanti come Colli Aminei e Capodimonte (Liceo Sbordone), finalizzato all'attenzione verso il tema della discriminazione di genere e per creare un filo diretto tra la dimensione della scuola e quello che succede nella realtà".



