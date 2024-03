Cirillo nuovo direttore della Scuola Teatro Nazionale di Napoli

Arturo Cirillo è il nuovo direttore Scuola per Attori del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale istituita nel 2015 su iniziativa e progetto di Luca De Filippo.

Dopo il triennio (2021-2024), che sta per concludersi, guidato da Renato Carpentieri, si vara il nuovo corso (2024-2027) con la direzione del regista e attore napoletano presso la nuova sede al Reale Albergo dei Poveri.

Il Bando di partecipazione alle selezioni per l'ammissione è disponibile sul sito www. teatrodinapoli.it (scadenza 10 maggio) Il direttore del Teatro Nazionale Roberto Andò ha ringraziato "con affetto, calore e riconoscenza" Carpentieri. "Un grande maestro. Il segno che lascia nella Scuola è di quelli destinati a durare. Cirillo è attore-regista tra i più sensibili e talentuosi della scena italiana. Un'intelligenza che sono certo saprà indirizzare con rigore e passione i nostri allievi verso grandi traguardi umani e artistici".

Sulla sua nomina alla direzione della Scuola, Arturo Cirillo dichiara: "Ringrazio Roberto Andó di avermi chiesto di dirigere la Scuola di Teatro del Nazionale di Napoli. Ammetto di avere un po' tergiversato all'inizio perché da vari anni sono impegnato in lunghe tournée con i miei spettacoli. Ma poi mi sono detto che si poteva fare, ed era giusto dare un contributo al teatro della mia città. Immagino una scuola aperta al variegato mondo del teatro, per un teatro di domani che abbia più che mai l'attore al centro del suo farsi". Novità del triennio sarà il corso per registi.Tra attività didattiche, dallo studio della recitazione con attori e registi della scena nazionale e internazionale, alla preparazione fisica con danzatori e mimi, ed anche l'apprendimento del corretto uso della lingua napoletana, la conoscenza pratica della sua drammaturgia e dei vari codici linguistici che caratterizzano il teatro italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA