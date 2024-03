Ciclismo: Bastianelli presenta Giro Mediterraneo in Rosa

Saranno la campionessa del mondo 2007 e campionessa europea 2018 bin linea Elite Marta Bastianelli e il commissario tecnico della nazionale femminile su strada Paolo Sangalli a tenere a battesimo la seconda edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, la seconda gara ciclistica a tappe più importante d'Italia, in programma dal 18 al 23 aprile prossimi.

Organizzata dall'associazione Black Panthers di Francesco Vitiello e dal Gruppo Biesse di Salvatore Belardo, la kermesse sarà presentata martedì 26 marzo alle ore 11 nella sala panoramica dell'hotel Gold Tower di Napoli (via Brecce a Sant'Erasmo, 185). Durante la mattinata, alla presenza di Bastianelli e Sangalli, saranno svelate tutte le curiosità della rassegna 2024, a partire dalle cinque tappe che comporranno la kermesse, che quest'anno toccherà due regioni: Campania e Puglia.

Come spiegano gli organizzatori, "il risultato più evidente di questa edizione sta proprio nella copertura geografica, che porta a toccare due regioni e di fatto idealmente ad abbracciare il Tirreno e l'Adriatico, dando valore a quella che fu l'intuizione dello scorso anno, quando fu scelto di indicare il Mediterraneo nel nome della manifestazione".

"La nostra corsa a tappe sta crescendo - proseguono i promotori - prova ne siano anche i contatti che vanno avanti con altre regioni, che ci porteranno nel 2025 a far crescere ancora di più la presenza di tutto il Mezzogiorno nel panorama degli appuntamenti proposti. E chissà magari, un giorno, speriamo nemmeno tanto lontano, puntare ad uscire fuori dai confini nazionali".





