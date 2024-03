Forza il posto di blocco, pusher preso dai carabinieri a Napoli

E' stato trovato in possesso di droga, soldi e anche di un documento contraffatto, il 31enne Riccardo Marigliano, sfuggito a un posto di blocco ma preso e arrestato ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli in via Antonio Toscano, nel quartiere Mercato, precisamente nella cosiddetta zona delle Case Nuove.

Marigliano, che viaggiava in una Fiat Panda, dopo non essersi fermato all'alt dei militari, ha cercato di fuggire al posto di blocco che però l'hanno inseguito. Durante la fuga l'utilitaria finisce contro alcune auto in sosta, e proprio in questo frangente il conducente ha lanciato dal finestrino un involucro dove c'erano 18 dosi di cocaina.

Pochi metri più avanti, in vico Stretto Sant'Anna alle Paludi, la gazzella dell'Arma riesce a fermare l'autista: il 31enne, perquisito, viene trovato in possesso di 290 euro, ritenuti provento del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

In tasca anche una patente di guida di un'altra persona ma con la foto del pusher fuggitivo. L'arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.



