Due bus presi a "mazzate" e danneggiati da ignoti a Napoli

Ieri sera a Napoli per due volte, nel giro di un'ora, ignoti armati di mazze, probabilmente giovanissimi, hanno preso di mira i bus del trasporto pubblico.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia Stella che, secondo quanto si apprende, sono già sulle tracce dei colpevoli.

Il primo episodio risale alle 20,30 di ieri: i carabinieri sono interventi all'altezza del civico 350 di corso Garibaldi dove due centauri in sella a uno scooter hanno colpito e rotto con una mazza lo specchietto retrovisore di un filobus dell'Anm.

Alle 21,30 i militari dell'arma sono dovuti intervenire nuovamente, questa volta nello stazionamento dell'Anm di via Brin, dove almeno quattro persone, non si esclude che si tratti nuovamente di giovanissimi, hanno danneggiato, sempre a colpi di mazza, i vetri laterali di un pullman prima di fuggire con uno scooter.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA