'Ciarlatani' con Orlando, se teatro e cinema diventano parodia

Una satira sul mondo del teatro e dell'audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli dentro e fuori della finzione. Dal 19 al 28 marzo al Teatro Mercadante di Napoli andrà in scena lo spettacolo scritto e diretto dal madrileno Pablo Remón, 'Ciarlatani', vincitore del Premio Nacional de Literatura Dramática 2021. Protagonisti Silvio Orlando e Francesca Botti, con Francesco Brandi, Blu Yoshimi in un intreccio di storie e personaggi, sogni e delusioni che rivelano il disagio di una generazione.

"Ciarlatani racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro - spiega nelle sue note lo stesso Pablo Remón -. Anna Velasco è un'attrice la cui carriera è in fase di stallo, lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini. Tra soap opera televisive e spettacoli alternativi, Anna è alla ricerca del grande personaggio che la farà finalmente trionfare. Diego Fontana è un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando in una grande produzione: una serie da girare in tutto il mondo, con star internazionali" La traduzione italiana è a cura di Davide Carnevali. Le scene sono di Roberto Crea, le luci di Luigi Biondi, i costumi di Ornella e Marina Campanale, le foto di scena di Guido Mencari, la regia video di Nicolò Bressan Degli Antoni, produzione Cardellino in coproduzione con Spoleto Festival dei Due Mondi, Teatro di Roma - Teatro Nazionale che ringrazia per la collaborazione Premio David di Donatello e Piera Detassis.

"Ciarlatani sono anche diverse opere in una: ognuno di questi racconti ha uno stile, un tono e una forma particolari. Il racconto di Anna ha uno stile eminentemente cinematografico, con un narratore che ci guida, e in cui sogno e realtà si confondono. La storia di Diego è un'opera teatrale più classica, rappresentata in spazi più realistici. E infine c'è, a mo' di pausa o parentesi, un'autofiction in cui l'autore dell'opera a cui stiamo assistendo si difende".



