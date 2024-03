Candida Morvillo presenta il nuovo libro a bordo di MSC Fantasia

La giornalista e opinionista televisiva Candida Morvillo presenterà il suo nuovo libro "Sei un genio dell'amore e non lo sai", edito da Harper Collins, mercoledì 20 marzo (ore 14) a Napoli nell'ambito di "Mare d'Incontri", la serie di spettacoli e appuntamenti culturali che MSC Crociere, rileva una nota, "offre alla cittadinanza mettendo a disposizione un palco insolito affacciato sulla città a bordo di MSC Fantasia, attraccata nel porto". Morvillo dialogherà con Enzo d'Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, e - sottolinea la nota - "rivelerà i segreti dell'amore che lei stessa ha imparato grazie alla posta del cuore a cui risponde da anni. Si parlerà di relazioni e di come imparare ad amare, che è poi il modo migliore per vivere al meglio delle nostre potenzialità".

La presentazione del libro di Candida Morvillo si inserisce nel ciclo di appuntamenti che la Compagnia offre mensilmente alla cittadinanza, portando a bordo delle sue navi l'arte in diverse declinazioni: teatro, musica, letteratura. Per partecipare è indispensabile prenotarsi al link https://forms.gle/Cpe9pPzTibqHu5Sw6 "Con 'Mare d'incontri' MSC Crociere intende coinvolgere le comunità cittadine attraverso gli eventi culturali gratuiti, offrendo un palco speciale che a Napoli si affaccia direttamente su una delle più belle piazze cittadine. Questa volta abbiamo il piacere di ospitare a bordo la presentazione di un libro di una giornalista autorevole e appassionata, che dal confronto con i lettori ha maturato una profonda conoscenza dei sentimenti e delle relazioni sentimentali e umane" dice Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo MSC.



