Caffè Filatelico, appuntamento nell'ufficio postale di Pompei

'Caffè Filatelico: Papà speciale perchè...' E' questo il titolo dell'iniziativa che si terrà domani dalle 10 alle 13 allo sportello filatelico per collezionisti, appassionati e curiosi di filatelia dell'ufficio postale di Pompei, in via Sacra 3.

"La Filatelia - sottolinea Poste Italiane - promuove le eccellenze e le tradizioni artistiche, culturali, sociali e paesaggistiche di tutto il Territorio Nazionale, attraverso l'emissione di francobollo o bollo speciale. Il caffè filatelico, sarà uno spazio speciale dedicato alla Filatelia dove si incontreranno Collezionisti, Storici e Appassionati per scambiarsi informazioni e documentazioni al fine di coinvolgere e avvicinare le nuove generazioni al mondo della Filatelia L'evento che svolgeremo all'interno dell'ufficio Postale di Pompei, il giorno martedì 19 marzo, darà spazio all'annullo filatelico dedicato alla Festa del Papà e favorirà lo scambio culturale e la passione per la Filatelia".



