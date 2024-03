Atletica: camminata sportiva tra le bellezze Campi Flegri

Una camminata sportiva tra alcuni dei paesaggi più belli dell'area flegrea. È quella in programma sabato 23 marzo, promossa dall'associazione Napoli Road Runners nell'ambito delle iniziative legate alla 21 km dei Campi Flegrei, la mezza maratona che si svolgerà il prossimo 3 novembre (quando sarà messo in palio anche il nono trofeo Interforze italoamericano). La manifestazione non agonistica, che toccherà tra l'altro le aree naturalistiche poste a ridosso dei laghi d'Averno e di Lucrino e il Monte Nuovo, ha anche una finalità benefica: infatti il 50% del ricavato, come annunciano gli organizzatori, sarà devoluto alla Lilt (lega italiana per la lotta contro i tumori) che ha concesso il proprio patrocinio alla manifestazione. Per l'occasione sarà presente tra gli altri il testimonial della Lilt, l'artista e atleta Pino De Maio, che sarà impegnato nella duplice veste di "camminatore" e cantante, in quanto allieterà i presenti con alcune performance canore.

L'iscrizione alla camminata sportiva può essere effettuata attraverso il sito www.napoliroadrunners.com, ma potrà essere formalizzata anche presso l'apposito banchetto che verrà allestito al punto di partenza e di ritrovo dei partecipanti al "Parco dei laghi" nella zona di Lucrino sabato 23 marzo prima della partenza (prevista alle ore 15.30). La quota di iscrizione è di 10 euro e darà diritto tra l'altro alla maglietta tecnica realizzata per l'occasione.





