E' stata riaperta la galleria Monte Pergola, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, chiusa nelle ultime ore dopo la caduta di calcinacci su una vettura in transito. Lo rende noto l'Anas, che ha ultimato gli interventi di messa in sicurezza della volta. La chiusura della galleria, cruciale per i collegamenti tra i due capoluoghi di provincia, aveva causato pesanti ripercussioni sul traffico, deviato lungo la viabilità ordinaria.



