Una violenta esplosione si è verificata in un'abitazione di Sturno, in provincia di Avellino.

Un 23enne che si trovava in casa è rimasto gravemente ferito. La deflagrazione, probabilmente dovuta ad una bombola di gas, ha distrutto l'appartamento. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, sta per essere trasportata in eliambulanza in ospedale ad Avellino. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del fuoco.



