De Luca a Giugliano, noi in campo con fatti concreti

"Le istituzioni e la politica possono avere un rapporto con i cittadini quando realizzano fatti concreti". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, VIncenzo De Luca, intervenendo oggi a Giugliano all'inaugurazione di un parco giochi pubblico. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre al Governatore, il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi e diversi consiglieri regionali della Campania. Il parco giochi è stato sistemato in una parte del giardino del circolo didattico "Mena Morlando". Ci sono giostrine per i bambini ma anche un campo di basket. Nella tessa occasione il sindaco ha annunciato che entro un paio di mesi verrà aperto (dopo i lavori di risistemazione) il parco di Liternum a Lago Patria e che il parco pubblico realizzato nei pressi di un bene confiscato - sempre lungo la fascia costiera - verrà intitolato a Giuseppe Di Matteo.

"Qui noi avevamo più di 4,5 di tonnellate di ecoballe - ha detto - potevamo voltarci da un'altra parte. Non lo abbiamo fatto e abbiamo lavorato per eliminare due terzi delle ecoballe presenti".

"Non ci facciamo condizionare dalla politica politicante, delle chiacchiere - ha proseguito - e quanto fatto per questa zona è la dimostrazione di una efficiente azione amministrativa '.

Buone notizie anche sul fronte del nuovo ospedale che sarà allocato nella zona della Circumvallazione esterna. L'ter burocratico, ha riferito De Luca, dopo un primo rallentamento sta procedendo ed auspicato che la posa della prima pietra possa avvenire già entro il 2025.



