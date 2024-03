Covid, una campana in memoria delle vittime

Da oggi e in avanti ricorderà le vittime patite a causa del Covid-19 dalla città di Torre del Greco. È la campana benedetta nella chiesa di Santa Maria del Popolo, voluta dalla comunità parrocchiale di corso Vittorio Emanuele in occasione della giornata della memoria, in programma in tutta Italia nella giornata di domani.

La benedizione è avvenuta oggi, a margine della messa delle 12:00, dal parte del parroco don Rosario Borrelli, alla presenza per l'amministrazione comunale del vicesindaco Michele Polese e dell'assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino.

Ad annunciare l'iniziativa, una serie di manifesti apparsi in città nei quali si legge che "la comunità parrocchiale di Santa Maria del Popolo desidera onorare la memoria dei cittadini di Torre del Greco vittime di questo terribile male ed esprimere ai loro familiari vicinanza e consolazione".

E ancora: "Per vincere l'infamia del tempo è stata realizzata la campana della memoria. Questa opera vuole custodire la memoria di tutti i torresi che hanno lasciato la vita nella solitudine e senza il calore di un abbraccio".





