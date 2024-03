Calcinacci su un'auto, chiusa galleria sul raccordo Av-Sa

Chiusa in entrambi i sensi di marcia la galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune Irpino di Solofra.

La chiusura è stata decisa dall'Anas dopo che nella serata di ieri calcinacci, staccatisi dalla volta, hanno colpito un'auto in transito mandando in frantumi il parabrezza. Nessuna conseguenza per gli occupanti, ma soltanto un comprensibile spavento. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti per i primi interventi di messa in sicurezza. I tecnici dell'Anas sono al lavoro per verificare le condizioni di staticità e sicurezza.

Pesanti le ripercussioni sul traffico deviato, in entrambe le direzioni, sulla viabilità ordinaria.



