Autismo, fumetto scolastico per sensibilizzare opinione pubblica

Il suo percorso all'istituto scolastico comprensivo "Nicolini-Di Giacomo" è durato undici anni. E in quella scuola di Napoli - tra i suoi amici, i docenti, i terapisti - ha lasciato un ricordo indelebile. E in "Storia di un malandrino" (Guida editori) c'è il racconto dell'esperienza vissuta nella comunità scolastica da un ragazzo autistico.

Un'esperienza che tre docenti (Gryllos, Palumbo e Spalice) hanno deciso di condividere in maniera particolare, ovvero con un graphic novel che sarà presentato il prossimo 3 aprile nei locali della scuola.

Un 'fumetto scolastico' (la pubblicazione ha avuto il patrocinio del Comune di Napoli e dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli) che attraverso il racconto delle vicende di questo alunno vuole innanzitutto sensibilizzare l'opinione pubblica sull'autismo ma anche sollecitare una raccolta fondi da devolvere poi in beneficenza.

L'alunno, evidenziano gli autori vive delle "complessità che sono attribuibili ad una società fabbricata sul modello delle persone neurotipiche, coloro che si definiscono in modo sbagliato 'normali'".

Le parole del protagonista nel fumetto sono associate a rappresentazioni grafiche "delicate e fortificate da suggerimenti al lettore su come affrontare i modi di fare di un ragazzo autistico".



