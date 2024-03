Trovati a Napoli i cadaveri di due fidanzati

Sono di due giovani, un uomo e una donna i cadaveri trovati in un garage del quartiere Secondigliano, a Napoli. I due, fidanzati, sono stati trovati in auto. Ieri sera si sarebbero recati a una festa e poi al rientro si sarebbero trattenuti nella vettura. L'ipotesi, ancora tutta da verificare, è che siano morti per un'intossicazione da monossido di carbonio.

I due giovani trovati morti in auto sono un 25enne, residente nel palazzo dove si trova il garage, e una ragazza, priva di documenti, che avrebbe età analoga e sarebbe di nazionalità straniera. Si rafforza l'ipotesi delle cause accidentali della doppia morte: i due sarebbero rimasti nel garage, chiuso, con il motore acceso e il monossido di carbonio li avrebbe prima storditi, poi uccisi.

