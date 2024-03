Scontro tra motoveicoli, i due conducenti gravi in ospedale

Sono ricoverati entrambi con prognosi riservata due motociclisti, di 28 e 42 anni, coinvolti in un incidente stradale avvenuto in via Nuova dietro la Vigna (Piscinola) altezza rotonda Madonna delle Grazie. Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale di Napoli sembrerebbe che i due veicoli un SH 300 e Beverly 300 viaggiassero in senso opposto di marcia e alla rotonda abbiano avuto uno scontro quasi frontale.

Non risultano esservi altri soggetti coinvolti nell'incidente, i due motoveicoli sono stati sottoposti a sequestro e sono stati richiesti accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe. In corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.



