Rispoli, "Napoli ha bisogno di posti di lavoro stabili"

"No all'assistenzialismo. La Campania e Napoli hanno bisogno di posti stabili di lavoro e non di sussidi che, tra l'altro, non potremmo, sostenere. Sì alla solidarietà nei casi comprovati e agli investimenti in attività produttive nei nostri territori per garantire sviluppo". A dirlo è Gennaro Rispoli, capogruppo di Napoli Libera in consiglio comunale a Napoli e presidente dell'Osservatorio permanente per il Centro Storico di Napoli - sito Unesco, a seguito dell'intervento del leader del M5S Giuseppe Conte in visita nel capoluogo campano. "Vendere sogni significa creare false aspettative e reiterare un' immagine del Sud in ginocchio con la mano tesa. Napoli e la Campania rivendicano una centralità in Europa grazie agli investimenti programmati, in parte realizzati da Regione e Comune. La vivacità del pensiero e dell'imprenditoria meridionale candida il nostro territorio a porsi come crocevia di scambi culturali ed economici al centro del Mediterraneo, obiettivo sinergico tra Regione e Comune".

