Nuovo blitz aree mercatali del Napoletano, multato esercente

Tre auto della polizia municipale e due dei carabinieri: è quanto era visibile questa mattina nella zona di largo Santissimo, una delle due principali aree mercatali di Torre del Greco, da alcuni giorni interessate da massicci controlli per stanare le irregolarità che caratterizzano la zona delle cosiddette "piazzette", come sono comunemente note nella città vesuviana.

Da ciò che si apprende, il nuovo intervento delle forze dell'ordine è scattato quando al comando di polizia locale è stata segnalata l'apertura di un'attività chiusa nei giorni precedenti per mancanza di requisiti, con tanto di merce (frutta e verdura) messa in vendita anche all'esterno dell'esercizio e il cui titolare era stato denunciato per avere reagito all'intervento dei tutori dell'ordine.

Al loro arrivo, municipale e militari dell'Arma hanno potuto constatare che l'uomo aveva presentato regolare richiesta di apertura attraverso Scia (segnalazione certificata di inizio attività) nella serata di ieri e quindi poteva svolgere la propria attività, ma senza essere però autorizzato all'esposizione in pubblica via. Per questo motivo a carico del responsabile dell'esercizio è stata elevata una sanzione amministrativa con l'invito a riportare negli spazi interni gli ortaggi e la frutta esposta. Le forze dell'ordine hanno proceduto anche alla verifica sulla regolarità degli spazi occupati degli altri commercianti autorizzati alla vendita all'esterno dei loro magazzini.





