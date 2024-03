Marisa Laurito guida il corteo contro l'autonomia, 'un disastro'

"L'autonomia differenziata sicuramente sarebbe un disastro per il Sud perché l'Italia è unita e non la vogliamo spaccare. Non capisco i ragionamenti della presidente Meloni che per i fondi sviluppo e coesione dice che tutte le Regioni si devono accordare con il Governo e invece per l'autonomia differenziata diventeremo 20 staterelli disuniti e ognuno con una sua economia". Lo ha detto Marisa Laurito, direttrice artistica del teatro Trianon di Napoli, che è alla guida del corteo partito da piazza Garibaldi contro l'autonomia differenziata. "Indovinate chi ci andrà peggio? Sicuramente il Sud - ha aggiunto - Siamo stanchi di essere trattati come la ruota di scorta dell'Italia, abbiamo subito negli anni tante cose. Abbiamo dovuto emigrare, abbiamo accolto qui immondizie venute dal Nord con corruzioni e altro, hanno messo qui fabbriche che inquinano e che sono diventate dei mausolei a cielo aperto che non sappiamo cosa farcene".

In piazza sindaci, le forze di opposizione (Pd, M5s, Avs), sindacati, il vicepresidente della Regione Bonavitacola.



