Gioca alla roulette russa e si ferisce, non è grave

Si è ferito lievemente alla tempia giocando con un amico alla roulette russa. E' accaduto a Frattamaggiore (Napoli): vittima un 19enne, denunciato insieme con l'altro ragazzo, minorenne, per detenzione abusiva e ricettazione di arma alterata. Il giovane, ricoverato prima nell'ospedale di Frattamaggiore e poi trasferito a Pozzuoli dove sono intervenuti i carabinieri, è stato giudicato guaribile in dieci giorni.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito di documentare che il giovane era rimasto ferito da un frammento metallico, rimasto sporgente dalla tempia, esploso con una pistola a salve modificata. A premere il grilletto lo stesso 19enne, mentre sfidava l'amico minorenne alla roulette russa.

Sequestrata la pistola, rinvenuta in una campagna di Frattamaggiore su indicazione dei due ragazzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA