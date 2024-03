Ferita in un incidente, si salva dall'auto in fiamme

Nonostante fosse ferita, è riuscita a mettersi in salvo dall'auto in fiamme che si era ribaltata sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Il coraggio ha salvato una donna di 33 anni di Serino, in provincia di Avellino, che nella tarda serata di ieri poco dopo aver superato lo svincolo di Solofra perdeva il controllo dell'auto e dopo aver centrato il guard-rail si ribaltava prendendo subito fuoco. La donna era diretta a Salerno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo averle prestato le prime cure l'hanno trasferita in ospedale ad Avellino. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la carreggiata. Nessun'altra auto è stata coinvolta nell'incidente.





