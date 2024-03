Sono in corso i rilievi dei carabinieri in prima traversa Fosso del Lupo, nel quartiere Secondigliano a Napoli, dove sono stati trovati in un garage condominiale due cadaveri, probabilmente a bordo di un'auto. Tra le palazzine della zona, densamente popolata, si è radunata una piccola folla di curiosi. Al momento non si conoscono l'identità delle vittime e le cause dei decessi.



