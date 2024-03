Blitz in un rione di Castellammare, trovate armi e droga

Controlli dei Carabinieri nel rione Moscarella, periferia Nord di Castellammare di Stabia (Napoli) ad alta intensità criminale. I militari dell'Arma hanno sequestrato armi clandestine e droga.

In un pozzetto delle palazzine del "Lotto 5", avvolte in un panni e buste in plastica, sono state trovate due pistole: una Beretta p38 con matricola cancellata e una Browning. Trovati anche 14 proiettili di calibro 38 special, 48 dosi di marijuana, 10 dosi di hashish e un bilancino di precisione. Il materiale è stato sequestrato: le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.



