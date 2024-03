Pompei, "bypass" per proseguire gli scavi del Parco Archeologico

Completata la 'parallela' che bypassa gli scavi e congiunge Pompei a Boscoreale. Il sindaco Carmine Lo Sapio ha individuato un percorso stradale alternativo per ovviare ai disagi dovuti allo stop della circolazione veicolare necessaria a consentire il proseguimento degli scavi nella località Civita Giuliana. L'amministrazione di Pompei ha trovato una soluzione, su richiesta della Procura di Torre Annunziata e del Parco Archeologico, per non interrompere il lavoro di indagini nei cunicoli scavati dai tombaroli in un'area dove stanno venendo alla luce tesori unici e inimmaginabili, di altissima valenza culturale, e la messa in sicurezza dei quartieri archeologici di Villa Imperiale, dove è stato rinvenuto il famoso carro nuziale. Il Comune ha dovuto però disporre per sempre la chiusura di via Civita Giuliana. Per consentire la realizzazione del bypass della strada interdetta al traffico, l'Eav ha concesso in comodato d'uso il suolo non utilizzato di proprietà della Circumvesuviana di via Grotta Parelle. "Ho già informato il capo della procura di Torre Annunziata, il dottor Nunzio Fragliasso,che segue in prima persona tutto ciò che interessa i lavori di scavo diCivita Giuliana che la strada bypass tra qualche giorno aprirà", spiega il sindaco Lo Sapio. Via Grotta Parrelle non rappresenta solo l'alternativa ad una strada chiusa. Sarà, soprattutto, il varco di accesso per migliaia di turisti quanto sarà aperto il nuovo ingresso del Parco Archeologico: la Porta Vesuvio. "Ho inserito nel Puc la nuova apertura del Parco Archeologico nell'area nord, così da ampliare l'offerta turistica - conclude il sindaco - In questo modo i visitatori potranno accedere da un ulteriore ingresso e ammirare i tesoro che gliarcheologi del Parco stanno restituendo al mondo dopo duemila anni di tenebre".





