Maltrattava anziana madre, arrestato nell'Avelinese

Ha perseguitato per mesi l'anziana madre con minacce di morte e violenze impossessandosi dei suoi risparmi e dell'assegno mensile della pensione. Un 50enne di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, a conclusione delle indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Avellino, è stato arrestato e trasferito in carcere con le accuse di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. L'ordinanza cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta del procuratore, Domenico Airoma.



