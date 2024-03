Bernini alla Crui, è emergenza intolleranza in atenei

Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha inviato un messaggio al direttore di Repubblica Maurizio Molinari per esprimere sconcerto per quanto accaduto a Napoli. Il ministro, alla luce dei recenti casi di intolleranza registrati all'interno degli atenei, ha poi contattato la presidente dei rettori italiani, Giovanna Iannantuoni e ha chiesto alla Crui una riunione straordinaria per affrontare quella che viene definita un'emergenza intolleranza non più accettabile. Al tavolo saranno discussi gli strumenti migliori per far fronte alla situazione.

E' quanto si apprende da fonti del ministero.



