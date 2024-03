Auto si ribalta, due giovani feriti nell'Avellinese

Rocambolesco incidente stradale poco dopo le due della notte scorsa a Lapio, in provincia di Avellino. In Contrada Casale Monaci un'auto con due giovani a bordo, un trentenne e una 33enne di Avellino, dopo aver sbandato ha centrato due auto in sosta e si è ribaltata. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale ad Avellino per le ferite riportate. La donna è ancora sotto osservazione dei sanitari del Pronto Soccorso. Sul posto i Vigili del Fuoco intervenuti dal Comando provinciale con un'autogru per rimuovere i mezzi incidentati.



