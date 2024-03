Al via nell'Arena Flegrea Indoor "Brick Live-Ocean Napoli"

Al via da oggi, nell'Arena Flegrea Indoor-Mostra d'Oltremare, l'evento "Brick Live-Ocean Napoli-Il tuo mondo Lego". "Con milioni di mattoncini in oltre 4mila metri quadrati al coperto - annunciano gli organizzatori - la possibilità di giocare insieme con tutta la famiglia" (fino al 14 aprile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20, il sabato e i festivi dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20, ).

Con il titolo "Brick Live-Ocean Napoli" per i visitatori nella struttura alla Mostra d'Oltremare, "la possibilità di vivere le sorprese di un percorso chiamato BrickLive-OCEAN animato da circa 30 esemplari di creature marine appartenenti al mondo blu, fatte con circa 2,5 milioni di mattoncini". Previste anche aree interattive. L'evento, si evidenzia ancora, "incoraggia attivamente tutti nel segno del motto: impara, costruisci e gioca. BrickLive fornisce ispirazione, spazio centrale dove i fan possono costruire zone di costruzione a tema, tra cui, 5 piscine di mattoncini di cui 1 adatta alla fascia d'età 0-3 anni, la mappa di un Paese europeo con le varie strutture di mattoncini che caratterizzano il Paese in questione ed in più il muro dei graffiti di mattoncini dove lasciare la propria firma, l'area minecraft e l'area race ramps e l'area fotografica".



