Un progetto internazionale per tutelare gli squali del Golfo

Un progetto internazionale contro l'inquinamento del mare e per la conoscenza e la tutela degli squali del Golfo. La presentazione oggi a Torre del Greco su iniziativa dell'IC 3 Don Bosco-D'Assisi, guidato dalla dirigente scolastica Rosanna Ammirati, in collaborazione con il Centro Subacqueo Tdg.

"Mare e ambiente nella consapevolezza territoriale", questi gli obiettivi dell'iniziativa illustrati dalla dirigente Ammirati.

Tra i relatori Eleonora De Sabata che ha illustrato l'iniziativa di LIFE European Sharks volta a preservare, tutelare e far conoscere la vita degli squali e delle razze che popolano il mar Mediterraneo.

Il progetto, coordinato dalla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, è cofinanziato dall'Unione e vedrà il coinvolgimento di Croazia, Francia e Italia. Interventi del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, dell'assessore alla Pubblica istruzione, Maria Teresa Sorrentino, di Ida Montanaro e Gabriele Cimoli per la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, di Carmela Guidone dell'Azienda Marina Protetta 'Punta Campanella', del presidente del Consiglio comunale, Luigi di Prisco.



