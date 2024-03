Ucciso per sbaglio, famiglia chiede una targa che lo ricordi

Come per Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista assassinato nella centralissima piazza Municipio di Napoli solo per uno scooter parcheggiato male anche la famiglia di Francesco Pio Maimone, morto il 20 marzo 2023 senza un motivo, sul lungomare di Napoli, chiede una targa che lo ricordi come vittima innocente della criminalità.

L'istanza è stata formulata dall'avvocato Sergio Pisani che difende i genitori e i fratelli dell'aspirante pizzaiolo assassinato "per sbaglio" al culmine di una lite a cui lui era completamente estraneo, scoppiata tra gruppi criminali locali solo per un pestone su un paio di scarpe firmate.

Pisani ha inviato la richiesta via pec direttamente al sindaco della città Gaetano Manfredi.



