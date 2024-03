Razzia nei box del condominio, arrestato nell'Avellinese

Sorpresi a rubare all'interno di alcuni box condominiali ad Atripalda, in provincia di Avellino, dai quali avevano portato via uno scooter e utensili elettrici.

Un 67enne è stato arrestato dai carabinieri, giunti sul posto dopo che alcuni cittadini avevano allertato il 112, mentre il suo complice, un giovane del posto che era riuscito a darsi alla fuga, è stato denunciato a piede libero. I due hanno precedenti per furto. Sequestrati vari attrezzi da scasso, una torcia e dei guanti. L'uomo arrestato, originario di Montemiletto, su disposizione della Procura di Avellino, è stato trasferito in camera di sicurezza presso il Comando provinciale dei carabinieri in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA