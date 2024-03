Priante, turismo umano: tassista a Napoli mi offre sfogliatella

La sfogliatella e un tassista gentile al centro di un aneddoto raccontato oggi dal neopresidente dell'Enit spa, Alessandra Priante, per evidenziare che il turismo è fatto anche di umanità e ricordi. Intervenendo oggi a Napoli all'inaugurazione della Bmt (la Borsa mediterranea del turismo), nella Mostra d'Oltremare, Priante ha spiegato ai giornalisti: "Ero in taxi e al telefono stavo dicendo che avevo voglia di una bella sfogliatella; il tassista ha sentito, ha fermato la vettura davanti al suo bar di fiducia e mi ha regalato il dolce...".

"Napoli e l'Italia sono questo. E sono valori irripetibili che dobbiamo offrire al turista e tutelare sempre. Il nostro impegno va in questa direzione per un turismo umano, sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale, e per dare una prospettiva certa agli operatori" ha aggiunto.



