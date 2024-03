Prefetto Napoli, su estorsioni serve risveglio delle coscienze

La necessaria denuncia delle estorsioni subite "è il problema dei problemi, se non ci sarà un risveglio delle coscienze dal basso per contrastare questo fenomeno, le istituzioni purtroppo non avranno quella spinta necessaria a contrastare". Lo ha detto il prefetto di Napoli Michele Di Bari a margine dell'inaugurazione dell'associazione Fai Antiracket di Chiaiano a Napoli.

Sulle denunce, il prefetto ha sottolineato che "c'è una risposta da parte della magistratura, c'è una risposta a ciò che deve dare il cittadino che è destinatario di tali vessazioni, la denuncia. Se non si incontrano queste due realtà, noi avremo sempre qualche difficoltà".

L'inaugurazione del nuovo ufficio Fai per il Prefetto "è la dimostrazione - ha detto - la testimonianza che dobbiamo essere sempre più presenti in questi territori complicati e complessi.

Si vede dalla presenza di tante istituzioni, dalle iniziative che provengono e dalla comunità, centri come questo non posso che dimostrare che siamo sulla strada giusta. C'è la necessità di incrementare il lavoro, soprattutto coinvolgendo i giovani, creando condizioni di una cultura diffusa su questa materia dei ragazzi, che è molto altrettanto complessa. Io credo che dobbiamo fare ogni sforzo possibile perché questo deprecabile fenomeno possa essere davvero contrastato, combattuto, superato e l'onestà prevalga. Noi dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni - conclude il prefetto - perché le istituzioni sono la risposta giusta ad un problema altrettanto complesso e complicato".



