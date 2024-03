Mario Martone, 'il mio prossimo film su Goliarda Sapienza'

"Il mio nuovo film è dedicato a Goliarda Sapienza e mi permetterà di tornare a girare a Roma".

Lo annuncia il regista Mario Martone a Tv2000, ospite della puntata di Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica condotto da Fabio Falzone, in onda venerdì 15 marzo alle 22.40.

In un'ampia intervista il regista racconta i momenti fondamentali del suo cinema, il rapporto con Napoli, l'amicizia con alcuni attori ricorrenti dei suoi film come Toni Servillo e Francesco Di Leva, il sodalizio sentimentale e professionale con la moglie Ippolita di Majo, sceneggiatrice e scrittrice, il doppio Nastro d'Argento appena ricevuto. "Con Ippolita Di Majo mia moglie, scrittrice e sceneggiatrice, - spiega Martone - abbiamo messo in scena qualche anno fa 'Il filo di mezzogiorno', un adattamento dal romanzo di Goliarda Sapienza scritto proprio da Ippolita ed e stato un primo confronto con la vita e la scrittura di questa grande scrittrice. In lei la combustione tra vita e scrittura è altissima".

"Papa Francesco - ricorda Martone a Tv2000 - ha detto cose bellissime: il punto è aprirsi all'incontro con gli altri e interrogarsi costantemente su quello che succede dentro di noi, intorno a noi e anche in rapporto a quello che non vediamo.

Questa interrogazione è la spinta. È il viaggio. Non ho risposte da dare, non ho una visione di carattere ideologico ma l'idea di sentirsi vivi attraverso l'interrogarsi mi appartiene. E questo è il bello anche del cinema: quando ci piace è perché sta muovendo qualcosa se non muove nulla meglio andare a fare 'na pizza".



