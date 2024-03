Italia centrale per Msc, 4,5 milioni di passeggeri nel 2024

L'Italia si conferma centrale nelle strategie di Msc Crociere. Il 2024 - è infatti emerso in un incontro alla Borsa mediterranea del turismo - "sarà un altro anno record" per la società, a partire proprio dall'Italia dove la Compagnia, guidata dal vice president southern Europe Divisione Crociere Leonardo Massa - registrerà quest'anno un nuovo picco di movimentazione di passeggeri, che saliranno a 4,5 milioni rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%), effettuando 1.075 scali e operando con 16 navi, su un totale di 22 della flotta complessiva, nei 14 porti toccati lungo le coste italiane.

Il porto di Napoli ospiterà nel 2024 circa 540.000 passeggeri distribuiti in 109 scali, con la presenza di sei navi.

"L'Italia si conferma così sempre più al centro delle strategie di Msc Crociere. Un Paese nel quale il settore crocieristico genera complessivamente una ricaduta economica pari a circa 15 miliardi di euro e da' lavoro a oltre 125.000 persone - ha detto oggi Leonardo Massa -. La Bmt rappresenta un'opportunità non solo per rafforzare i legami con le imprese e le comunità locali, ma anche per mettere in risalto le prospettive che ci attendono nel corso del 2024. Inoltre cresce sempre di più l'importanza dei porti del Sud Italia, con Napoli che per la prima volta nella stagione estiva accoglierà ben 3 navi, mentre Bari avrà per la prima volta una nave, Msc Sinfonia, nel winter 2024-2025".

Tra le principali novità annunciate oggi alla Bmt nella programmazione di quest'anno vi è il ritorno di Msc Crociere nel porto di Cagliari, oltre alla conferma di scali serviti nel 2023. Novità per la stagione invernale, il ritorno di un itinerario alle Isole Canarie e il debutto di Msc Euribia negli Emirati Arabi. Guardando al prossimo futuro, Msc Crociere è impegnata per l'ulteriore espansione della flotta che, dopo gli ultimi arrivi di Msc Euribia ed Msc Seascape, accoglierà nel 2025 Msc World America, seconda nave della World Class e terza della compagnia alimentata a Gnl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA