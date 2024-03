De Negri (Bmt), turismo settore da proteggere come la sanità

"Il turismo dovrebbe essere un settore protetto, come la sanità, non dovremmo pagare gli stessi contributi che paga un'industria con margini molto più grandi; ci sono questioni che il governo dovrebbe risolvere, si dovrebbe capire che questo è un lavoro delicato. Il turismo deve essere protetto perché è una linfa per tantissimi territori". Ne è convinto Angioletto De Negri, patron di Progecta, azienda organizzatrice della 27ma edizione della Borsa mediterranea del turismo, inaugurata oggi nella Mostra d'Oltremare a Napoli.

"Dobbiamo continuare a credere nell'industria del turismo, ma perché non siamo supportati sempre come dovremmo?".

"Napoli è diventata un fenomeno grazie anche alla Bmt, che è in forte crescita - ha poi aggiunto parlando con i giornalisti -. Abbiamo bisogno ancora di molti spazi. Quest'anno c'è un padiglione che abbiamo aggiunto. La Bmt fa onore alla città di Napoli che è unica, può partire da Napoli un hub del turismo mondiale. Chiunque viene alla BMT può fare incoming, outgoing, turismo di prossimità, materialmente può viverlo". Riferendosi al "turismo esperienziale", De Negri ha evidenziato: "Qui si può parlare con gli operatori che lo praticano".

"Bmt è un qualcosa che io come privato lascio alla città di Napoli e che durerà per 100 anni. Napoli è al centro del Mediterraneo e da qui può partire ogni tipo di turismo" ha concluso il patron della manifestazione.



