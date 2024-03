Controlli aree mercatali, multe e sequestri nel Napoletano

Controlli nelle aree mercatali: raffiche di multe, con sequestri e sospensioni.

Accade a Torre del Greco, dove da due giorni è in corso un'azione di ripristino della legalità nelle zone conosciute nella città vesuviana come le "piazzette". Aree che ogni giorno vedono la presenza di numerose persone pronte a fare i loro acquisti e dove spesso è stata lamentata una mancanza di rispetto delle regole, specie legata agli spazi esterni occupati dalla merce messa in vendita.

Proprio partendo da questo dato, gli agenti di polizia municipale (oggi supportati per aspetti di ordine pubblico anche dagli agenti del locale commissariato di polizia) hanno proceduto ad una serie di controlli ai negozi della zona, prima di largo Santissimo, poi di via Falanga e via Teatro. Alla fine delle due giornate il bilancio parla di 21 verbali nei confronti di altrettanti esercenti che avevano ecceduto nell'esposizione della mercanzia all'esterno delle loro attività. In una circostanza, un'attività è risultata priva di autorizzazioni e la merce in vendita (frutta e verdura) è stata sequestrata.

Sequestrati anche 56 pacchetti di sigarette di contrabbando. Due le persone segnalate all'autorità giudiziaria.



