Armato, vera sfida si gioca sul terreno del turismo sostenibile

"Quest'anno c'è una specificità, si parlerà di turismo sostenibile e come Comune abbiamo voluto che si svolgesse la tappa napoletana della rete delle grandi destinazioni del turismo proprio qui, in questi giorni.

Arriveranno gli assessori delle città della rete, tra cui Venezia, Firenze, Milano, Roma. Questa è la terza tappa, noi siamo andati a Venezia, Firenze e abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa" ha detto l'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, in occasione dell'inaugurazione della Borsa mediterranea del turismo (Bmt) nella Mostra d'Oltremare.

"Quest'anno ci confronteremo con le esperienze di queste grandi città - ha aggiunto - proprio per capire quali sono gli strumenti, le politiche, le strategie da attuare per fare in modo che questa affluenza di turisti - che arrivano in particolare nella nostra città ma anche nel resto d'Italia - possa diventare una fonte di benessere, economica, occupazionale e possa anche essere in totale sintonia con le popolazioni e la qualità della vita delle città, appunto il turismo sostenibile".

Secondo Armato "è notevole il valore di Bmt". "È una fiera importante, la più importante del Mezzogiorno sul turismo, un punto di riferimento per i tanti operatori di tutto il mondo e che sono in numero sempre crescente".



