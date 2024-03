A 12 anni ferma persecuzioni, aveva braccialetto antistalking

E' grazie al braccialetto antistalking, e non allo smartwatch anti violenza 'mobile angel' come in un primo momento riferito, che il ragazzino di 12 anni, a Torre Annunziata (Napoli) ha evitato che il papà, destinatario di un divieto di avvicinamento, potesse continuare a perseguitare lui e la sua mamma.

I due dispositivi, il braccialetto antistalking e il 'mobile angel', hanno un funzionamento simile. Nel caso del 12enne, vittima e destinatario della misura sono tenuti ad indossare il braccialetto, geolocalizzato come il mobile angel. Quando rientrano entrambi in un range determinato scatta allarme alla centrale operativa.



