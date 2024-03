Su opera Banksy a Napoli compare messaggio pro Gaza

Un intervento pro Gaza è stato effettuato nella notte da sconosciuti sul vetro a protezione della 'Madonna con la pistola' realizzata dallo street artist inglese Banksy in piazza Gerolamini, nel centro storico di Napoli. Sul vetro oltre alla scritta adesiva Gaza apposta sulla testa della Madonna è stato collocato un grande stencil che raffigura un gruppo di bambini nudi morti o moribondi.

L'intervento non ha intaccato l'opera che, quando fu scoperta nel 2016 e risultata originale, fu coperta, per proteggerla, con una grande cornice metallica da un abitante del quartiere, Mariano Russo.



