Pasiòn Picasso - Oculus Experience chiude con 6000 presenze

Si chiude con 6000 visitatori 'Pasiòn Picasso - Oculus Experience', percorso espositivo in realtà virtuale nel chiostro del Platano dell'Archivio di Stato di Napoli. Realizzata da Lirica Associazione Culturale con l'Archivio di Stato di Napoli nell'ambito della mostra ' Pasiòn Picasso', l'esperienza immersiva ha attratto turisti, cittadini e settanta istituti scolastici di primo e secondo grado da tutto territorio regionale, in dettaglio circa 2200 studenti e 200 docenti.

"Con Pasion Picasso Oculus Experience abbiamo voluto implementare e testare un modello di valorizzazione dei beni culturali attraverso strumenti digitali - afferma Martina Santese, direttrice artistica e project manager di Lirica Associazione Culturale - Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Un ringraziamento all'Archivio di Stato di Napoli e a tutti i partner che hanno reso possibile l'iniziativa". Il progetto ha raccontato la vita dell'artista spagnolo attraverso alcuni dei suoi più grandi capolavori come 'Paulo vestito da Arlecchino', 'Donna sdraiata che legge', 'Caffè a Royan', 'Ragazza col mandolino' e 'Guernica'. Grazie alle più moderne tecnologie di realtà virtuale, gli utenti hanno potuto toccare con mano questi capolavori, guardarli da vicino e scoprirne ogni particolare. Inaugurato il 14 ottobre 2023 nell'anno del cinquantenario dalla morte di Pablo Picasso, l'evento è stato prorogato fino all'11 marzo. La Oculus Experience è partita dal patrimonio dell'Archivio di Stato per arrivare al racconto della vita dell'artista; il percorso documentale e digitale ha fatto conoscere e ha valorizzato il legame del grande pittore con la città. I documenti, di proprietà dell'Archivio e provenienti dal Fondo Eugenio Reale, ripercorrono le vicende storiche legate all'allestimento delle grandi mostre antologiche dedicate a Pablo Picasso nel 1953 a Roma e a Milano. Il progetto è stato finanziato nell'ambito dell'incentivo TOCC Transizione digitale organismi culturali e creativi, avviso pubblico del Ministero della Cultura - Direzione Generale Creatività Contemporanea finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Progetto NGEU - Next Generation EU attraverso i fondi destinati al PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



