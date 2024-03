L'ex convento Sant'Anna a Capuana diventerà uno spazio sociale

L'ex Convento cinquecentesco di Sant'Anna a Capuana nel Borgo Sant'Antonio Abate, a Napoli, 4.000 mq con terrazze e una corte porticata, per anni occupato abusivamente e vandalizzato, diventerà uno 'spazio sociale e culturale' e le prime attività dedicate all'infanzia partiranno già a settembre.

Avviati lavori di restauro e ristrutturazione da parte della Fondazione Terzoluogo Ets che per 3 milioni di euro ha acquistato nel 2023 lo storico edificio (nell'ambito del 'Piano di valorizzazione e delle alienazioni immobiliari del Comune di Napoli') è stato firmato con l'amministrazione il Protocollo d'intesa che formalizza la collaborazione per l'attivazione di servizi culturali, educativi e sociali rivolti a tutte le fasce d'età. Previsti una biblioteca multimediale che farà parte del Sistema bibliotecario cittadino, spazi dedicati a servizi per l'infanzia, ai laboratori di creatività e formazione per giovani, adulti e bambini, eventi culturali e interventi artistici, alloggi ad uso sociale per studenti e volontari.

"Un'iniziativa che simboleggia il senso del lavoro sinergico tra istituzioni pubbliche e soggetti privati e che si inserisce nel quadro dell'orientamento dell'amministrazione, volto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare cittadino", spiega il sindaco Gaetano Manfredi che ha parlato di "progetto unico a Napoli". Per l'assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese "il progetto che si realizzerà contemplerà più azioni, tutte fondamentali per la città di Napoli, una riqualificazione di uno spazio, occasioni di socialità, sostegno del welfare includendo nella multiforme offerta di attività bambini, giovani ed anziani". Per l'assessore all'Istruzione e alla famiglia Maura Striano il progetto "potrà essere una valida opportunità anche per i giovani educatori". Fabio Rosciglione, consigliere della Fondazione (che investirà in totale circa 8 milioni di euro) sottolinea che "i lavori proseguiranno con diverse fasi di apertura graduale fino al completamento nel 2027. Teniamo molto alla collaborazione tra pubblico e privato che è infatti uno degli elementi distintivi del nostro modello di intervento, a Napoli come a Milano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA