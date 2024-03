Il chitarrista Aniello Desiderio in concerto per la 'Scarlatti'

Il chitarrista Aniello Desiderio è il protagonista, il 14 marzo al Teatro Sannazaro di Napoli, inizio alle 20.30, del concerto della stagione musicale dell'Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste De Divitiis. Musiche di Gaspar Sanz, Federico Moreno Torroba, Enrique Granados, Joaquim Malats, Emilio Pujol vanno a costruire un programma musicale che unisce alcuni capisaldi del repertorio chitarristico universale che include anche la "Ciaccona" tratta dalla "Partita n. 2 in re minore" di Johann Sebastian Bach.

"Un brano - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell'Associazione Scarlatti - che, pur essendo in originale un pezzo per violino solo, è divenuto ormai anche un classico della chitarra e la versione di Aniello Desiderio ce ne fa scoprire inesplorati orizzonti musicali". Completa il programma del concerto al Teatro Sannazaro un brano scritto espressamente per Aniello Desiderio: la "Suite Verismo" di Stephen Goss (compositore e chitarrista, nato in Galles nel 1964), che mette insieme temi tratti dalle più famose opere del verismo italiano: dall'Intermezzo della "Manon Lescaut" di Puccini a quello della "Cavalleria Rusticana" di Mascagni, ritornando poi ancora a Puccini con un'aria da "La Bohème" e proseguendo con "La traviata" ed il "Rigoletto" di Verdi, fino a "Il barbiere di Siviglia" di Rossini. "Melodie immortali - aggiunge Tommaso Rossi - che acquistano nell'interpretazione di Aniello Desiderio un fascino e una sonorità davvero particolari, unite al virtuosismo e alla brillantezza della scrittura".

Il musicista napoletano è considerato dalla critica mondiale uno dei punti di riferimento per la chitarra. Il primo concerto all'età di 8 anni, poi una rapida affermazione che lo porta a vincere premi in concorsi nazionali e internazionali. Tra questi spiccano i riconoscimenti al Concorso Chitarristico Internazionale dell'Avana, Cuba (nel 1988), al "Francisco Tarrega" di Benicasim in Spagna (1992) ed al Concorso Internazionale "Guerrero" di Madrid che vince nel 1994.



