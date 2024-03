Frana in Campania, resta sospesa la circolazione ferroviaria

Resta sospesa la circolazione ferroviaria sulla tratta Foggia-Benevento. La linea è interrotta da ieri pomeriggio dopo che i tecnici di Rfi, impegnati in una visita di ispezione, hanno riscontrato dei movimenti franosi che interessano la galleria Starza e che hanno causato un dissesto per circa 250 metri nel tratto Ariano Irpino-Montecalvo. Le previsioni di ripristino dell'infrastruttura, si legge in una nota, sono stimate in 30 giorni. La circolazione sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza.

Durante l'interruzione i treni a lunga percorrenza (Alta velocità e Intercity) saranno attestati nelle stazioni di Benevento e Foggia e sarà attivo un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall'interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.

La circolazione ferroviaria è stata subito interrotta non appena sono stati riscontati i movimenti franosi. Ulteriori approfondimenti eseguiti oggi hanno evidenziato dei danneggiamenti ad uno dei pozzi di areazione della galleria nonché un dissesto localizzato dell'opera. Per la messa in sicurezza dell'infrastruttura, fanno sapere dalle Ferrovie dello Stato, saranno rimossi i detriti presenti sulla sede ferroviaria, verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria.

Saranno necessari, inoltre, dei monitoraggi geologici dell'area interessata dal fenomeno franoso e indagini strutturali della galleria.

Maggiori dettagli sul programma completo di modifiche alla circolazione dei treni saranno disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali informativi di RFI e dell'impresa ferroviaria.



