Controlli autodemolitori, 19 reati segnalati dai CC Forestale

Trentacinque attività controllate, per 19 reati segnalati e 26 illeciti amministrativi contestati per un importo notificato di circa 60000 euro. È questo il bilancio della la campagna di controllo sulle imprese di autodemolizione che ha visto impegnati i Carabinieri Forestale della Campania lo scorso mese di febbraio 2024.

Obiettivo della campagna è stato quello di contrastare forme di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dall'attività di autodemolizione. I veicoli fuori uso sono considerati, infatti, rifiuti a tutti gli effetti e la loro gestione è regolamentata da specifiche norme di settore per assicurare la massima tutela dell'ambiente e della salute umana, garantendo la tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti di autodemolizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA