Un improvviso cedimento stradale ha interessato il comune di Atripalda, in provincia di Avellino.

Nella voragine che si è aperta in via Cesinali è finita una betoniera che è stata recuperata, non senza difficoltà, dalle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute anche con un autogru.

Danneggiati i sottoservizi idrici e la conduttura del gas metano. I tecnici delle due società, Alto Calore e Sidigas, sono al lavoro per riparare i guasti.



