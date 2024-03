Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio ad Avella, in provincia di Avellino.

L'automezzo era parcheggiato in Largo San Romano nei pressi dell'abitazione del proprietario. I Vigili del Fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona evitando che le fiamme si propagassero ad altre vetture e alle vicine abitazioni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per stabilire l'origine dell'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA